Цепкало предлагает беларусам покупать валюту, чтобы лишить финансирования силовые структуры

Валерий Цепкало
Налоги
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Валерий Цепкало поддержал покупку беларусами иностранной валюты и неуплату налогов ради ослабления экономики страны и лишения власти средств на содержание силовых структур.

При этом Цепкало признал, что страну в таком случае ждет экономический спад, однако привел в пример события 1980-х годов в Польше, когда рабочие устраивали забастовки в поддержку создания независимых профсоюзов в стране. Он добавил, что Польша восстановилась после тех событий, став «одной из самых развитых стран Европы».

Ранее Цепкало рассказал о создании фондов помощи белорусам, пострадавшим из-за своих политических взглядов. По его словам, средства из них пойдут на помощь тем белорусам, которые пострадали во время акций протеста, провели какое-то время в тюрьме или же потеряли работу.

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