На СТВ вышел сюжет об Окрестина, в котором утверждается, что пыток не было

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На СТВ вышел сюжет о Центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, в котором утверждается, что пыток там в первые дни после выборов не было. Журналисты с государственного телеканала приехали туда через месяц после печально известных событий, пишет euroradio.

Однако правозащитники зафиксировали не менее 450 случаев пыток в нашей стране. Эти материалы получили эксперты ООН по правам человека.

В сюжете начальник ЦИП ГУВД Мингорисполкома Евгений Шапетько заявил, что сейчас камеры заполнены на 90-100%. На Окрестина по-прежнему привозят протестующих, задержанных на уличных акциях в столице.

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