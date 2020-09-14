Пожар в Ушачском районе: сгорели дом и две хозпостройки

Происшествия
Опубликовано

В Ушачском районе в результате пожара в частном домовладении сгорел дом и два сарая, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 13 сентября. Звонок в ЦОУ Ушачского РОЧС от гражданки поступил спасателям в 18.37. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома и двух сараев. В результате пожара в них уничтожены кровли, потолочные перекрытия, повреждены стены и имущество.

Хозяин дома, мужчина 1957 года рождения, покинул опасную зону до прибытия спасателей самостоятельно. Причина пожара устанавливается. Основная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

пожар в Ушачском районе
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Пьяный витебчанин повредил автомобили на сумму Br4,6 тыс
Житель Витебска в состоянии алкогольного опьянения
078
В Витебске грузовик столкнулся с легковушкой
12 сентября в Витебске в результате столкновения грузовика
0166
Житель Витебска сорвал государственный флаг с фасада здания, возбуждено уголовное дело
10 сентября двое неизвестных в Заводском районе Минска
0214
Парень разбил окна школы и повредил машину прокурора в Глубоком
В Глубоком парень разбил окна школы и повредил автомобиль
0248
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)