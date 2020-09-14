Пожар в Ушачском районе: сгорели дом и две хозпостройки

В Ушачском районе в результате пожара в частном домовладении сгорел дом и два сарая, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 13 сентября. Звонок в ЦОУ Ушачского РОЧС от гражданки поступил спасателям в 18.37. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома и двух сараев. В результате пожара в них уничтожены кровли, потолочные перекрытия, повреждены стены и имущество.

Хозяин дома, мужчина 1957 года рождения, покинул опасную зону до прибытия спасателей самостоятельно. Причина пожара устанавливается. Основная версия — неосторожное обращение с огнем при курении.