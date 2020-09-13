МВД опровергло стрельбу в Минске, а потом подтвердило

В оппозиционных беларуских Telegram-каналах появилась информация о том, что во время воскресных протестов в Минске силовики начали стрелять в воздух. Инцидент произошел в районе улицы Нововиленская.

Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич опровергла факт применения оружия силовиками.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ведомстве не располагают данными об этом инциденте.

Поздним вечером МВД все же подтвердило, что сотрудник милиции произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста. Ольга Чемоданова рассказала официальную версию событий.