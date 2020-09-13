МВД опровергло стрельбу в Минске, а потом подтвердило

В оппозиционных беларуских Telegram-каналах появилась информация о том, что во время воскресных протестов в Минске силовики начали стрелять в воздух. Инцидент произошел в районе улицы Нововиленская.
Представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич опровергла факт применения оружия силовиками.
Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ведомстве не располагают данными об этом инциденте.
Поздним вечером МВД все же подтвердило, что сотрудник милиции произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста. Ольга Чемоданова рассказала официальную версию событий.
«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди [участники] протестной акции — не менее ста человек — пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», — пояснила представитель МВД Ольга Чемоданова.