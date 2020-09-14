Международный грузовой аэродром Орша откроется в ноябре

Комплекс работ на авиатерминале в Орше планируется завершить к 7 ноября. Аэродром будет ориентирован на обработку грузов из Китая, Индии и других стран.

«Мы на завершающей стадии реализации инвестпроекта. К 7 ноября планируем закончить весь комплекс работ, пройти сертификацию и ввести авиатерминал в эксплуатацию», – констатировал Алексей Авраменко.

Международный грузовой аэродром Орша, включающий авиатерминал и сопутствующую наземную инфраструктуру, является важным инфраструктурным объектом мультимодального комплекса «Бремино-Орша». Он будет ориентирован на обработку грузов из Китая, Индии и других стран. Объект обеспечит обработку, хранение, таможенное оформление авиационных грузов, таких как почтовые оформления, скоропортящиеся, фармацевтические и ценные товары.