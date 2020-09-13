В Витебской области 13 сентября задержано 14 участников протестных акций

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.by
Власть
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В Витебской области 13 сентября «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение противоправных действий» задержано 14 участников протестных акций: 7 — в Витебске, 5- в Новополоцке, 2- в Полоцке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Витебске в отдел внутренних дел доставлен мужчина, который, по версии силовиков, сорвал с милиционера жетон и видеорегистратор.

В Новополоцке в ходе столкновения силовиков с жителями города повреждены три служебных автомобиля, которые использовались для подавления мирного протеста. Не сообщается кто стал инициатором инцидента. Как сообщал «Витебский Курьер» сегодня, акция в Витебске носила характер мирного шествия. В какой-то момент колонна была атакована силовиками, начались задержания, возникла паника и хаос. В ситуации хаоса и беспорядка, преднамеренно организованной силовиками, люди пытались защищаться от насильственных действий милиции. Однако милиции удалось повалить и сильно избить одного из жителей Витебска. Этот инцидент попал на видео и вызвал негодование очевидцев.

Некоторые женщины пытались убедить силовиков прекратить избиение безоружного человека, который не представлял угрозы обществу. Однако силовики жестоко избивали гражданина и нечеловеческими криками и агрессивными действиями пытались запугать людей, которые попытались пресечь избиение беспомощного человека. Тактика жестокого подавления и запугивания не приносит властям желанных плодов — люди снова выходят на мирные шествия.

Действиям участников несанкционированного массового мероприятия будет дана правовая оценка.

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