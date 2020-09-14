Воскресный протестный марш по «югам». 13 сентября. Витебск.

По тротуару идет женщина с двумя детьми.

— Мама, а что за люди там идут? — спрашивает старший.

— Это, сынок, протестующие, — отвечает мать.

— Ясно. Купи мне, пожалуйста, мороженое.

Так буднично и привычно звучит это сегодня в Витебске. Идет колонна примерно в 500 человек. Пешеходы не оборачиваются, автомобили не сигналят. Никто никому не мешает. И это у нас в «диктаторской» стране! Месяц назад такое невозможно было представить.

В воскресенье, 13 сентября, «Нехта» назначил встречу в 14.00 у Ледовки. Первоначально люди решили идти по прямой, до пересечения с проспектом Черняховского.

Примерно в 15.00 колонна была в конечной точке, где выстроился кордон ОМОНа, препятствующий проходу протестующих.

Люди, возглавившие колонну, попыталась отодвинуть омоновцев с пути. Некоторые смогли преодолеть преграду, но основная часть осталась стоять. Здесь был первый арест. Задержание происходило по принципу «семеро на одного». Женщины попытались защитить захваченного парня. Они кричали и даже брызгали водой из бутылки. Не помогло.

Пока представители ОМОН с применением дубинок и газа всемером сражались с одним парнем, пытаясь уложить его на асфальт и надеть наручники, колонна перешла на другую сторону и продолжила движение.

Возле политехнического техникума повернули направо, миновали улицу Чкалова и по Московскому проспекту двинулись в восточном направлении. В начале Московского проспекта стояли хорошо знакомые витеблянам милицейские автобусы с омоновцами. После Новооршанской дороги вернулись на проспект Строителей.

В итоге получился такой южный маршрут: Ледовый дворец — проспект — Черняховского — Московский — Новооршанская — Строителей — Ледовый дворец.

Здесь была съемка на фоне символа уходящего времени — холодного и мрачного Ледового дворца.

Протесты изменили сознание горожан. Витебляне из безликих незнакомцев превратились в узнаваемых близких людей. Например, витебский айтишник, который 6 сентября был с плакатом в поддержку компании «Панда»,теперь держал в руках оригинальный постер о флейте и дубинке.

Обратил на себя внимание мужчина с двумя флагами на одном древке. Оказалось, это наш земляк, который сейчас проживает в Хабаровске. Солидарность через весь бывший Союз. С запада на восток. Он рассказал,что в Хабаровске протесты против действий Москвы не стихают. Люди хотят, чтобы им вернули их губернатора Фургала Сергея Ивановича.

Запомнилась пара с хлестким плакатом о «мозаичной психопатии».

Не могу сказать, те ли это омоновцы, что избивали людей 9-11 августа, но в глазах тех был страх и ненависть. Сегодня же они видят пред собой не толпу, а людей, которые ничего плохого не делают и не представляют угрозы.

Несомненно то, что за месяц белорусы добились конституционного права на мирный протест.

Власть увидела, что народ — не пустое место.

Мы — не источник их безбедного существования.

Мы научились бороться за свои права.

Мы заявили ,что отныне будем «людзьмі звацца»!

Этого у нас уже никто не отнимет!

Особая благодарность представителям международной гуманитарной организации «Красный крест» и их представительству по Витебской области. Они сопровождают каждый протест на случай необходимости оказания медицинской помощи людям.