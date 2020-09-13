Марш Героев проходит в Витебске (дополнено)

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Участники шествия собирались возле Ледового дворца, расположенного на проспекте Строителей, 23 в Витебске.

Колонна двинулась по проспекту Черняховского.

Возле магазина «Веста» на проспекте Черняховского произошли брутальные задержания. По предварительной информации там было задержано 2 человека.

Как сообщает корреспондент «Витебского Курьера», против демонстрантов брошены 3 взвода милиции.

Колонна двинулась в центр города.

Параллельно с колонной двигаются представители витебского отделения Красного Креста, которые оказывают помощь потерпевшим.

В колонне шествовал мужчина с флагом российского города Хабаровска.

Марш Героев проходит в Витебске (дополнено)

Марш Героев проходит в Витебске (дополнено)

Марш Героев проходит в Витебске (дополнено)

 

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