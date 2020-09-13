93 футболиста выступили против насилия в Беларуси. «Витебск» спасовал

93 белорусских футболиста национальной и молодежной сборных, высшей и первой лиг чемпионата Беларуси, зарубежных первенств выступили с осуждением насилия в нашей стране. Среди них – звезды сборной и белорусского футбола – Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Максим Бордачев и др.

Среди противников насилия как действующие, так и бывшие игроки «Белшины». Среди выступивших действующий футболист «Белшины» и молодежной сборной страны – Данила Нечаев. А также – немало бывших игроков бобруйского клуба – Дмитрий Байдук, Роман Волков, Дмитрий Гомза, Иван Жесткин, Валерий Жуковский, Николай Зенько, Петр Казанцев, Валерий Каршакевич, Сергей Курганский, Антон Новик, Артем Рахманов, Леонид Ханкевич, Андрей Хачатурян, Максим Шишлов, Никита Шугунков и пр.

В то же время, в числе подписавшихся отсутствуют представители «Витебска», а также – минского и брестского «Динамо», которые принадлежат МВД… До этого с открытым письмом и видеообращениями выступили сотни белорусских спортсменов.

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