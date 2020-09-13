В Витебске грузовик столкнулся с легковушкой

Фото: ГАИ Витебской области
Происшествия
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12 сентября в Витебске в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем, последний вылетел на газон и сбил фонарный столб, передает ГАИ Витебской области.

Около 19:00 в районе дома №98 на Ленинградской улице при перестроении в крайнюю правую полосу движения 37-летний водитель автомобиля «DAF» не заметил попутный автомобиль «Toyota RAV4» и совершил с ним столкновение.

От удара кроссовер, которым управлял 36-летний водитель, выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору. В нем находилось два пассажира, в том числе и 11-летняя девочка. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Участников происшествия осмотрели врачи, в госпитализации никто не нуждается.

 

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