В витебском музее открылась выставка посвященная художнику Феликсу Кузнецову

В Музее истории частного коллекционирования открылась выставка пейзажной лирики одного из витебских живописцев — Феликса Кузнецова. Мероприятие приурочено к юбилею художника.

Напомним, что 1 сентября мастер отметил свой 80-летний юбилей. Витебский художник родился в творческой семье. Он поступил на художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова и позже работал местным художником-оформителем.

Спустя несколько лет Феликс Михайлович нашел свое реалистическое направление, а источником вдохновения для него стала белорусская природа. На протяжении многих лет он воспевал неповторимую красоту лесных просторов, рек, озер и полей.

Помимо этого Феликс Кузнецов участвовал в многочисленных областных и республиканских выставках, а его работы находятся в частных отечественных и зарубежных коллекциях. Познакомиться с творчеством витебского художника и приобрести его работы можно в Музее истории частного коллекционирования до 6 декабря 2020 года.