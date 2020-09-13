Стачечный комитет «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку

Жизнь
Опубликовано

Стачечный комитет «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку, передает Telegram-канал стачкома.

Это решение было принято в связи с тем, что Минский областной суд признал забастовку, организованную стачкомом на предприятии, незаконной.

Стачечный комитет заявляет о продолжении протеста, основываясь на Международном пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» и статье 8 Трудового кодекса о соотношении законодательства о труде и норм международного права.

Напомним, что стачком предприятия выдвинул в августе политические требования: отставка Лукашенко, честные выборы, прекращение задержаний и насилия силовиков, освобождение задержанных и политзаключенных и т.д. Вчера Минский областной суд признал, что решение о забастовке на «Беларуськалии» и сама забастовка в августе были незаконными.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В витебском музее открылась выставка посвященная художнику Феликсу Кузнецову
В Музее истории частного коллекционирования открылась
0109
Толлерантность в современном мире или феминизм головного мозга
Новые правила «Оскара» для картин, претендующих на
0185
Российский олигарх Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл
Как сообщает американское издание TMZ со ссылкой на
0255
Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и ушёл к Оксане Акиньшиной
Всю неделю все только и обсуждают новоиспеченную пару-
0350
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)