Стачечный комитет «Беларуськалия» объявил бессрочную стачку, передает Telegram-канал стачкома.

Это решение было принято в связи с тем, что Минский областной суд признал забастовку, организованную стачкомом на предприятии, незаконной.

Стачечный комитет заявляет о продолжении протеста, основываясь на Международном пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» и статье 8 Трудового кодекса о соотношении законодательства о труде и норм международного права.

Напомним, что стачком предприятия выдвинул в августе политические требования: отставка Лукашенко, честные выборы, прекращение задержаний и насилия силовиков, освобождение задержанных и политзаключенных и т.д. Вчера Минский областной суд признал, что решение о забастовке на «Беларуськалии» и сама забастовка в августе были незаконными.