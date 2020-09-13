Жесткие задержания женщин и праздники во дворах. Как проходил протест в субботу в Минске

Фото: Ольга Шукайло
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12 сентября в Минске праздновали День города. Отмечали оригинально: сначала наводили порядок во дворах, потом устраивали праздники для соседей. По центру города снова маршем прошли женщины, маршрут, как и в прошлую субботу, был хаотичным. Участниц марша жестко задерживали, пишет TUT.by.

Жесткие задержания женщин и праздники во дворах. Как проходил протест в субботу в Минске
Фото: Ольга Шукайло

Утром дворовые чатики разрывались от сообщений соседей: люди собирались во дворах — подметали и убирали мусор, красили в красно-белые цвета скамейки и другие предметы. Например, в Уручье бел-чырвона-белым стал… дракон, который тут же стал местом притяжения местных жителей.

Традиционный субботний женский марш в этот раз начался на площади Свободы. Но паковать его участниц в автозаки начали еще до того, как они успели собраться у ратуши. Силовики стали активно задерживать женщин еще во время акции на Комаровке 8 сентября. В субботу женщин снова задерживали, и делали это жестко. Протестующие пытались отбить задержанных, не давая уехать бусам и автозакам, и срывали балаклавы с людей в оливковой форме.

Жесткие задержания женщин и праздники во дворах. Как проходил протест в субботу в Минске
Фото: Ольга Шукайло

Но колонна девушек неожиданно возникла с другой стороны от ратуши и, подбирая участниц, потекла через Немигу в сторону Дворца спорта, другая ее часть оказалась на Зыбицкой. Женские колонны появлялись во многих местах, сливались и двигались по известному только его участницам маршруту. К примеру, две колонны соединились у парка Янки Купалы. Одна шла со стороны Оперного театра, вторая — с Октябрьской площади. А девушки, которые вышли на проспект Победителей, развернулись и пошли на проспект Независимости.

Жесткие задержания женщин и праздники во дворах. Как проходил протест в субботу в Минске
Фото: Ольга Шукайло

Поэтому оценить количество участниц субботнего протеста непросто: в объединенной колонне недалеко от цирка, по подсчетам, наших журналистов, было несколько тысяч человек. В районе пересечения проспекта Независимости с улицей Козлова колонна, которая двигалась от цирка, встретилась с колонной, которая шла со стороны площади Якуба Коласа, — вместе пошли к Академии наук. На отрезке между площадью Якуба Коласа и Академией наук в колонне, по подсчетам, наших журналистов, было около 10 тысяч человек.

 

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