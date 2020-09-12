Меркель: в Беларуси «приверженность демократии буквально растоптана ногами»

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН выразила солидарность с мирными демонстрантами.

«Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях — в ущерб основным правам», — отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где «приверженность демократии буквально растоптана ногами,» — заявила Меркель.

«Мы всем сердцем — вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права», — добавила канцлер ФРГ.