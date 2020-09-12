США готовят дополнительные санкции против Беларуси

Политика
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США вскоре объявит дополнительный список индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификации выборов в Беларуси. Штаты оформляют санкционный список белорусских чиновников.

Санкции планируют ввести через несколько дней. Об этом 11 сентября во время телефонной конференции заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биген, сообщает 24tv.ua.

По словам Бигена, в течение нескольких дней США планируют окончательно определить дополнительный перечень санкций, которые будут введены параллельно с ограничениями Евросоюза.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что формирование санкционного списка основывается, прежде всего, на подготовке юридической базы с подтвержденными документально доказательствами. Биген сообщил, что Вашингтон тесно контактирует с Брюсселем.

«Я не буду говорить за ЕС или за Европейскую комиссию, но я знаю, что они также сейчас находятся в процессе доказательного обоснования перед тем, как ввести санкции. И мы работаем в тесном взаимодействии с ними, добавил заместитель госсекретаря.

Чиновник отметил, что США учитывают необходимость сохранения экономического благосостояния белорусов. Однако не исключил возможность введения секторальных санкций против Беларуси.

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