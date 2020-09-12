Тихановскую, Колесникову и Цепкало номинировали на премию Европарламента

Фото: Twitter/viktar_babaryka
В мире
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Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало номинированы на награду в области защиты прав человека. Европарламент предлагает вручить всем троим белорусским оппозиционеркам премию имени Сахарова.

Так, вице-президент S&D, ответственная за премию Сахарова, Кати Пири назвала их самыми храбрыми женщинами Беларуси. При этом она отметила, что эти три личности очень впечатлили коллегию премии.

«После национальных мирных протестов, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа, мы убеждены в том, что премией Сахарова в этом году должны быть отмечены люди, борющиеся за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновили эти три женщины, возглавившие кампанию массовой оппозиции на президентских выборах в попытке свергнуть автократического диктатора Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

Как известно, Светлану Тихановскую выдворили из Беларуси спецслужбы в Литву. Вероника Цепкало — супруга еще одного недопущенного оппозиционного кандидата Валерия Цепкало, выехала из страны.

В сторону Украины пытались также насильно вывезти члена Координационного совета Колесникову, но не получилось, так как на границе она порвала паспорт. Ее после обысков поместили в минское СИЗО и обвинили в захвате государственной власти.

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