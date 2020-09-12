В Витебске столкнулись маршрутка и такси

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
ДТП
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11 сентября около 21:00 часов вечера на перекрестке пр-т Московский – Старобабиничский Тракт столкнулись маршрутка и такси, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Маршрутное такси, под управлением водителя 1977 года рождения, двигалось в прямом направлении по пр-ту Московскому в сторону микрорайона Билево, а 21-летний водитель такси поворачивал на Старобабиничский Тракт.

В результате ДТП пострадал водитель такси. Он госпитализирован. Водитель и пассажиры маршрутки за медицинской помощью не обращались.

По факту ДТП проводится проверка.

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