В Витебске столкнулись маршрутка и такси

11 сентября около 21:00 часов вечера на перекрестке пр-т Московский – Старобабиничский Тракт столкнулись маршрутка и такси, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Маршрутное такси, под управлением водителя 1977 года рождения, двигалось в прямом направлении по пр-ту Московскому в сторону микрорайона Билево, а 21-летний водитель такси поворачивал на Старобабиничский Тракт.

В результате ДТП пострадал водитель такси. Он госпитализирован. Водитель и пассажиры маршрутки за медицинской помощью не обращались.

По факту ДТП проводится проверка.