Житель Витебска сорвал государственный флаг с фасада здания, возбуждено уголовное дело

10 сентября двое неизвестных в Заводском районе Минска сорвали государственный флаг с фасада здания и скрылись, возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами.

Впоследствии сотрудники милиции установили злоумышленников. Ими оказались 26-летний витебчанин, работающий на стройке, и безработный 23-летний минчанин. Молодых людей задержали на съемной квартире, которую арендовал старший товарищ.

Молодые люди совершили противоправное деяние будучи в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало около 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе каждого из них.

По словам правоохранителей, хулиганы ранее были судимы и неоднократно привлекались к административной ответственности.