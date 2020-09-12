Витебляне перепрыгнули через забор посольства Швеции в Минске и просят убежища

Фото: TUT.BY
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Сегодня двое жителей Витебска приехали в Минск, чтобы попросить политического убежища в посольстве Швеции. Так как им не открыли дверь, они перепрыгнули через забор — и сейчас находятся на территории диппредставительства, пишет TUT.by.

Попросить политического убежища приехали отец и сын — Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики. У Владислава жена и двое детей, он занимается бизнесом: у него несколько магазинов женской одежды.

Владислав рассказывает, что они с отцом участвовали в акции протеста в Витебске 6 сентября.

Витебляне перепрыгнули через забор посольства Швеции в Минске и просят убежища
Фото: TUT.by

— Были жесткие задержания. Мы шли вместе с другими людьми колонной, нам перекрывали движение, мы уходили, затем нас зажали на улице Правды, людей стали выдирать через перила, но люди начали разбегаться. Меня люди как-то оттянули, я поворачиваю голову и вижу, что какого-то мужчину избивают дубинками и брызгают баллончиком в глаза. Потом я понимаю, что это мой отец — и он просто лежит, не сопротивляется, у него в руках газета и зонтик. Количество силовиков увеличилось, я вытянул отца, и мы ушли. Нам люди с балкона сбросили воду, отец промыл глаза. Мы ушли, но понимали, что может быть преследование. Всё — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых.

Владислав говорит, что они опасаются за свою жизнь, поэтому и решили попросить политического убежища.

— Нас привезли в Минск, и мы сразу пошли в посольство Швеции, позвонили в домофон, попросили помочь, впустить, чтобы рассказать свою историю, сказали, что боимся. Нас не впустили, сказали, что здесь не дают политического убежища. Мы перелезли через забор на территорию посольства и сидим здесь до сих пор.

Здесь ходит водитель посольства, и через его телефон с нами связалась девушка, которая отвечала по домофону, она повторила, что здесь убежища не дают. Но я объяснял, что если мы уйдем, то нам конец.
Владислав говорит, что как только они пришли к посольству, сюда приехали и силовики.Как передает наш корреспондент, который днем находился у посольства, обстановка там спокойная. Напротив посольства сидел неизвестный мужчина в штатском. Когда журналисты стали звонить в дверь посольства, он стал записывать их на видео. У заднего двора были замечены несколько сотрудников в форме ОМОНа, а также мужчина в костюме. Двое из них уехали на авто. Сотрудница посольства, которая ответила на звонок в домофон, сказала, что комментариев журналистам посольство пока не дает.

 

 

 

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