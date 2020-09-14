Тимати снова завидный жених

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Из социальных сетей мы часто узнаем новости шоу-бизнеса. На этот раз громкое заявление сделала Настя Решетова. 24-летняя модель сообщила о расставании с Тимати. Её отношения с известным рэпером длились 5 лет и теперь подошли к концу.

Тимати снова завидный жених
В своем микроблоге в Instagram Анастасия написала: «Как бы это не было печально для вас и наших близких… Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно!!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться» (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений).

Тимати снова завидный жених
Решетова сразу же пресекла домыслы тех, кто считает причиной расставания другую женщину: «Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла».

Напомним, что раньше сама Настя стала разлучницей и увела Тимати у Алены Шишковой. Существует ли на самом деле женский след в данной ситуации, покажет время.

Тимати снова завидный жених

Экс-возлюбленная рэпера попросила прощения у Тимати, поблагодарила его за все хорошее и пообещала, что их общий 11-месячный сын Ратмир будет воспитываться в любви к отцу. «Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу», — написала Анастасия Решетова.

Тимати снова завидный жених

Одни поклонники пары уверены, что отношения молодых людей разрушились из-за Симоны, свекрови Насти, которая, по их мнению, с некоторой прохладой относилась к невестке. Другие же считают, что во всем виновата самоизоляция. Попробуй-ка после гастролей запереться в четырех стенах и общаться друг с другом 24 на 7. Кстати, свой день рождения в августе Тимати отмечал уже без Решетовой.

Тимати снова завидный жених

На то, что молодой отец сам переехал и оставил большие апартаменты  своему сыну и бывшей, указывают сторис Насти. Она показала, как собирает с сыном вещи, и сообщила, что теперь в некогда семейном доме просыпается одна.

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