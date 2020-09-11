Тихановская призвала беларусов объединиться вокруг Координационного совета

«Альтернативный президент» Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам с призывом объединения. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Пул первой», сообщает «Витебский Курьер«.

Лидер беларуской оппозиции отметила, что Координационный совет был создан для восстановления законности и выхода из политического кризиса. В его состав вошли представители бизнеса, независимых профсоюзов, общественники. Однако Александр Лукашенко пытается помешать организации работать. Некоторые активисты были арестованы и брошены за решетку, другие выдворены из страны. Она отметила, что совет продолжает работать, несмотря на репрессии.

Напомним, что Тихановскую впервые назвал «альтернативным президентом» сам Александр Лукашенко. Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси.