Польша, Словакия, Чехия и Венгрия готовы ввести безвизовый режим для белорусов

Фото: rbc.ua
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Страны Вышеградской группы готовы ввести для граждан Беларуси безвизовый режим, сообщил в Люблине в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.

«Мы хотим предложить безвизовое движение для белорусских граждан», – сказал он, уточнив, что речь в данном случае идет о пакете мер по поддержке белорусов.

По словам Моравецкого, данный пакет Вышеградская четверка представит на ближайшем заседании Евросовета которое состоится 24-25 сентября.

Польский премьер также отметил, что четыре государства хотят сделать для белорусского общества экономическое предложение, связанное с малыми и средними предприятиями.

Напомним, для граждан республики стоимость шенгенской визы составляет 35 евро. Это предусмотрено Соглашением об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом, которое вступило в силу с 1 июля. Переговоры об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС шли более пяти лет, до этого белорусы были вынуждены платить за визы 60 евро, а несколько месяцев в 2020 году – 80 евро.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

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