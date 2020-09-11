Витебчанина за буллинг в сети оштрафовали на Br540

Витебск
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Жителя Витебска за буллинг в сети оштрафовали на Br540. Свой поступок молодой человек объясняет влиянием  сообщений в Telegram-каналах, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Как отмечают в ведомстве, мужчина разместил в социальной сети фотографию сотрудника Дубровенского РОВД и оставил под ней оскорбительный комментарий, будучи уверенным в том, что сам он сохранит анонимность, однако вскоре было установлено, кто является автором  комментария.

По решению суда Октябрьского района г. Витебска мужчина был подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 базовых величин за нарушение статьи 23.5 КоАП «Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

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