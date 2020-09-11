В Новополоцке при ДТП оказался заблокирован водитель

ДТП
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10 сентября в 09-50 в службу спасения Новополоцкого ГОЧС от диспетчера станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о ДТП по улице Молодежной в городе Новополоцке.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что произошло столкновение маршрутного такси «Форд-транзит», 2005 года выпуска и легкового автомобиля «Фольксваген Гольф», 1998 года выпуска. В результате ДТП в легковом автомобиле оказался заблокирован водитель.

Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования водитель извлечен (деблокирован) из автомобиля, передан бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медработниками, мужчину с травмами различной степени тяжести, госпитализировали в Новополоцкую центральную городскую больницу.

Водитель и пассажиры (16 человек) маршрутного такси самостоятельно покинули микроавтобус до прибытия подразделений МЧС. Четыре пассажира и водитель микроавтобуса были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, необходимая помощь оказана.

Разбирательство по факту ДТП проводится работниками ОГАИ отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома.

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