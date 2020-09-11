Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Бешенковичах

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в Бешенковичах, сообщили в Следственном комитете.

Днем 10 сентября в квартире на втором этаже многоквартирного дома в Бешенковичах произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего повреждено оконное стекло в квартире.

По предварительным данным,56-летний хозяин квартиры, находясь один дома, включил газ и закурил в санузле. Мужчина госпитализирован. Других пострадавших нет.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи и сожительница пострадавшего.

По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.