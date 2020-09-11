КГК Витебской области проведёт «горячую линию» с жителями области

Витебская область
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Комитет государственного контроля Витебской области 15 и 16 сентября 2020 года будет проводить «горячую линию» с жителями области по вопросам сферы регулярных перевозок пассажиров, пишут «Витебские Вести».

Жители Витебской области смогут высказать мнение о качестве транспортных услуг, оказываемых государственными предприятиями и частными организациями негосударственной формы собственности, степени прозрачности пассажирских перевозок, наличии фактов недобросовестной конкуренции, маршрутах подвижного состава, в том числе принадлежащего частным перевозчикам, введение новых, изменение или сокращение существующих маршрутов, корректировка расписания движения и др.  На «горячую линию» можно позвонить с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37- 61 -48, 8 (0212) 37- 50 — 41.

Кроме того, свои предложения можно направлять до 25 сентября по электронной почте: kgkvitebsk@mail.belpak.by с пометкой «Предложение, транспорт».

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