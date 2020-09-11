Теплая погода сохранится в Беларуси в выходные

В ближайшие дни сохранится теплая погода, будет преимущественно без осадков и до +26°С.

«В ближайшие дни территория Беларуси будет в основном находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Это значит, что будет больше солнца с комфортными дневными температурами, вместе с тем при безоблачном небе в утренние часы воздух будет до плюс 2-4. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидаются туманы, поэтому на дорогах стоит быть предельно внимательными», — отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 11 сентября, под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — 15-20 градусов.

В субботу, 12 сентября, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, поэтому будет без осадков. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, местами воздух охладится до плюс 2-4. Днем термометры покажут от плюс 16 по северо-востоку до 24 градусов тепла по юго-западу страны.

В воскресенье, 13 сентября, ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем — малоактивный атмосферный фронт. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами, в основном по северной части страны, пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов. Днем будет 17-24 градуса тепла, по югу — до 26.

В понедельник, 14 сентября, Беларусь окажется на северо-восточной периферии антициклона с центром над Польшей. Будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему северу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 16-23 градуса, в юго-западных районах — плюс 24-26.

По прогнозам синоптиков, до середины следующей недели сохранится комфортная сухая погода.