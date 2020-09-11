Толлерантность в современном мире или феминизм головного мозга

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Новые правила «Оскара» для картин, претендующих на статуэтку «Лучший фильм»: в них должны быть темнокожие, азиаты, женщины и ЛГБТ:

  • — один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;
  • — треть исполнителей второстепенных ролей должна быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК или людьми с особенностями физического или ментального развития;
  • — представители меньшинств должны составлять треть команды фильма и занимать хотя бы две творческие руководящие должности;
  • — студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп.

Новые правила начнут действовать с 2024 года. Картина должна соответствовать хотя бы одной категории, чтобы получить награду «Оскар». Раньше Киноакадемию регулярно обвиняли в расизме и сексизме, потому что в главных номинациях редко были представлены «небелые» люди и женщины. Теперь организаторы в безопасности, а все остальное — проблема создателей кино.

Толлерантность в современном мире или феминизм головного мозга

В это же время, пока все женщины мира борются за создание феминитивов в языках, Кейт Бланшет просит называть её актером, вместо актрисы. По мнению актрисы, слово «актриса» используется в уничижительном смысле, а роли у неё серьёзные, и вообще, у слова «маэстро», к примеру, феминитива нет.

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