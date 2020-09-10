Обещал «Наукоград» и «Европейский Холливуд», а, присвоив чужие деньги, исчез

Неработающий витебчанин подозревается в крупном мошенничестве. Шесть высших образований и грандиозный предпринимательский потенциал. Так представлялся новым партнерам 62-летний неработающий ранее судимый за мошенничество житель Витебска Владимир Мунякин.

В планах его предприятия «АГИС ПРО» значились инновационные проекты «Наукоград» и «Европейский Холливуд» или пуск Интернета 2. В своих интервью и многочисленных рекламных роликах Владимир Мунякин заявлял, что общая сумма планируемых инвестиций должна составить несколько миллиардов долларов.

Помимо развития мифических бизнес-проектов подозреваемый активно занимался пропагандистской деятельностью в сети. На своем «Ютуб канале» он неоднократно призывал к свержению власти и насилию в отношении сотрудников милиции и членов их семей. Также витебчанин рассказывал в своих роликах, что является едва ли не главным конкурентом действующего Президента Республики Беларусь.

К слову, сам мошенник, который родился на территории Российской Федерации, по закону не мог участвовать в президентских выборах. Зная об этом, он все равно активно собирал деньги под свою мнимую избирательную кампанию.

Сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД установили, что в результате различных махинаций и темных схем Мунякину удалось выманить у потерпевших более 100 тысяч рублей. После этого он перестал выходить на связь, а вскоре покинул Беларусь.

Обманутые партнеры по бизнесу обратились за помощью в милицию. К правоохранителям уже поступило 20 заявлений от граждан со всей страны, которые пострадали от мошеннических действий Владимира Мунякина. Оперативники полагают, что жертв может быть намного больше.

Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество).