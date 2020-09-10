В Витебске заканчивают строить крытый футбольный манеж

Крытый футбольный манеж скоро начнет работать в Витебске. Торжественное открытие манежа планируется с участием представителей Белорусской федерации футбола, местных органов власти, юных спортсменов, игроков ФК «Витебск», передает БелТА.

Объект расположен на территории центрального спортивного комплекса по проспекту Людникова. Уже проложены все необходимые коммуникации, установлен шатер, на поле подготовлено искусственное покрытие последнего поколения. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября.

Размер манежа как у стандартного футбольного поля — 110 м на 75 м. Внутри шатра поддерживается комфортная температура, чтобы занятия можно было проводить круглый год.

Тренироваться здесь будут воспитанники детско-юношеской школы ФК «Витебск», где учатся более 600 ребят. При необходимости в зимний период манеж будет задействован для подготовки основной команды.