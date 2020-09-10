В Витебске заканчивают строить крытый футбольный манеж

Фото: БелТА
Витебск
Опубликовано

Крытый футбольный манеж скоро начнет работать в Витебске. Торжественное открытие манежа планируется с участием представителей Белорусской федерации футбола, местных органов власти, юных спортсменов, игроков ФК «Витебск», передает БелТА.

Объект расположен на территории центрального спортивного комплекса по проспекту Людникова. Уже проложены все необходимые коммуникации, установлен шатер, на поле подготовлено искусственное покрытие последнего поколения. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября.

Размер манежа как у стандартного футбольного поля — 110 м на 75 м. Внутри шатра поддерживается комфортная температура, чтобы занятия можно было проводить круглый год.

Тренироваться здесь будут воспитанники детско-юношеской школы ФК «Витебск», где учатся более 600 ребят. При необходимости в зимний период манеж будет задействован для подготовки основной команды.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Витебск футбольный манеж
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Дореволюционное здание в Витебске продано на аукционе за Br216,5 тыс.
Дореволюционное здание в центральной части Витебска
0131
В Витебске построят детский сад с блоком начальных классов
В микрорайоне Билево-3 построят детский сад с блоком
0118
Прыгун из Витебска Максим Недосеков одержал победу на турнире в Чехии
Прыгун в высоту из Витебска Максим Недосеков одержал
0165
Егор Шлюпский из Полоцка стал призером на молодёжном чемпионате Европы по академической гребле
Егор Шлюпский из Полоцка выиграл серебряную медаль
0153
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)