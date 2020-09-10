Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на жилье с использованием субсидии

ОАО «АСБ Беларусбанк» приостановило выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240, передает БелТА.

«Действительно, с сегодняшнего дня данный вид кредитования приостановлен банком. Когда кредитование будет возобновлено, не известно. Такое решение было принято правлением банка», — сообщили в контакт-центре.

Жилищная субсидия, согласно указу №240, выдается на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений и/или на погашение основного долга по этим кредитам. Субсидию могут получить некоторые категории граждан, в том числе многодетные семьи. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определяет максимальный размер кредита и адресной субсидии и принимает решение о субсидировании.