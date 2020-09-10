Дореволюционное здание в Витебске продано на аукционе за Br216,5 тыс.

Витебск
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Дореволюционное здание в центральной части Витебска продано на аукционе за Br216,5 тыс, пишет БелТА.

Объект недвижимости использовался в производственной деятельности Витебского филиала РУП «Белтелеком» до конца 2019 года, в том числе частично сдавался в аренду. Впоследствии для вовлечения строения в хозяйственный оборот принято решение о его продаже. На повторных торгах, когда оценочная стоимость была снижена на 50%, интерес к лоту проявили 4 участника. Победитель определился на 24 шаге аукциониста, при этом цена продажи превысила начальную в 1,6 раза. Новым собственником исторического объекта стала частная компания из областного центра, которая планирует открыть в здании парикмахерскую.

В состав лота включены одноэтажное строение по ул.Ленина, 68 общей площадью 141,7 кв.м, прилегающие к нему проезжая часть, пешеходная дорожка и въездная брама, а также право 25-летней аренды участка земли в 0,04 га.

Здание относится к архитектурному комплексу «Забудова вул.Ленiна», строительство которого датируется концом XIX — началом XX века. Ему присвоен статус памятника историко-культурного наследия 3-й категории. До Октябрьской революции строение было жилым и принадлежало домохозяйке Оршанской, которая занималась мелкой торговлей, поэтому часть помещений занимала небольшая торговая лавка. В советский период здание использовалось как административное.

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