Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Президент
Опубликовано

Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает БелТА.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители, — подчеркнул Лукашенко.

Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет» — заявил президент.

Напомним,  что в интервью российским СМИ Александр Лукашенко признал, что его слишком много показывают по телевизору и что он допускает, что слишком долго находится у власти.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Александр Лукашенко Андрей Швед власть
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко: «Не исключаю досрочных президентских выборов»
Александр Лукашенко дал интервью четырем российским
0297
Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси
Новым генеральным прокурором Беларуси назначен бывший
0247
Лукашенко дает интервью ведущим российским СМИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью
0237
Лукашенко: «Главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика»
 Главной задачей, проблемой и обеспокоенностью белорусской
0447
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)