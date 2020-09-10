Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает БелТА.

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители, — подчеркнул Лукашенко.

— Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет» — заявил президент.