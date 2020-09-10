Reuters: Мишустин попросил российские банки спасти Беларусь

Глава правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководство крупнейших российских госбанков не ограничивать доступ Беларуси к рублевой ликвидности, сообщает rbc.ru.

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.

Агентство отмечает, что такой шаг связан с опасениями о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование. По данным собеседников Reuters, власти России обеспокоены возможностью повторения «украинского сценария», когда российские кредиторы были вынуждены списать крупные суммы после введения Киевом санкций в отношении местных «дочек» российских госбанков.

По оценке Fitch, долг банковского сектора Беларуси перед кредиторами из России по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд, отмечает Reuters. При этом долю государства в банковском секторе Беларуси агентство оценивает примерно в 80%.

В начале сентября агентство Moody’s поставило на пересмотр в связи с возможностью понижения долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков — АСБ Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка (принадлежат государству) и БПС-Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку). Причиной для такого шага Moody’s назвало наличие рисков для ликвидности из-за изъятия населения Беларуси своих депозитов.

«Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — предупреждали аналитики.

В конце августа занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что некие «внутренние негодяи» — на фоне происходящих в стране протестов, связанных с непризнанием оппозицией официальных итогов выборов президента, — пытаются дестабилизировать финансовый рынок, однако у государства достаточно резервов, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты.

«Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — заверил в конце августа Лукашенко.

Он также сообщил, что удержать курс поможет договоренность с Россией о рефинансировании ранее выданного Беларуси кредита в $1 млрд.

При этом рост спроса на иностранную валюту уже привел к значительному снижению курса белорусского рубля. Курс доллара с 1 августа по 1 сентября вырос на 8,9%, курс евро — на 8,99%.