В Витебске построят детский сад с блоком начальных классов

Витебск
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В микрорайоне Билево-3 построят детский сад с блоком начальных классов. Аналогов в Беларуси еще не было. Стройка начнется в ноябре, а открыть объект планируют в 2022 году, сообщают «Витьбичи».

На строительство детского комплекса, который финансируется из республиканского бюджета при поддержке Банка развития, будет освоено более 37 миллионов рублей: три – в этом году, 15 – в следующем, оставшиеся 19 миллионов – в 2022 году.

Новое учреждение образования появится в микрорайоне Билево-3 недалеко от детской амбулатории. Площадь четырехэтажного здания составит более 14 тысяч метров квадратных. Комплекс рассчитан на 850 мест.

— Как правило, мы строим детские сады на 200−220 мест. Максимум, предусмотренный техническими нормативами, — 400. Чтобы спроектировать этот объект, мы запрашивали индивидуальные технические условия в каждом министерстве, — рассказал главный инженер УКС Витебска Сергей Польский.

Блок яслей-сада рассчитан на 560 дошкольников. Здание будет состоять из отдельных блоков, в которых и разместятся группы. Все они будут укомплектованы необходимым оборудованием. У дошкольников будут музыкальные, спортивные, тренажерные залы, бассейн, интерактивный кабинет, изостудии, ресурсный центр, различные кружки. А на улице — площадки для подвижных игр, физкультуры, обучения ПДД.

Блок начальных классов рассчитан на размещение 290 учащихся – четыре параллели, наполняемостью по 18-20 человек. Проектом предусмотрены просторные классные кабинеты, тренажерные залы с душевыми, актовый зал, ресурсные центры, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, библиотека и прочее.

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Витебск детский сад с блоком начальных классов
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