62-летний мужчина погиб при пожаре дома в Браславском районе

Фото: Витебского областного управления МЧС
Пожар
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В Браславском районе при пожаре дома погиб 62-летний мужчина, сообщает Витебское областное управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре дома в деревне Дубровка, поступило 9 сентября в 19-17.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, обрушение кровли, потолочного перекрытия, горение рядом расположенного сарая.

В ходе тушения пожара в комнате на полу был обнаружен труп хозяина дома, 1958 года рождения, который проживал один.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены; уничтожен сарай.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.

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