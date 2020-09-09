Следственный комитет: Колесникова и Знак заключены под стражу

Мария Колесникова. Фото из Facebook Марии
Политика
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Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова  и Максим Знак заключены под стражу. Об этом сообщает Следственный комитет республики в своем Telegram-канале.

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Беларуси, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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