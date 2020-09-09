Из-за сильного ветра на четверг объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики вновь предупреждают о надвигающейся непогоде. Из-за сильного ветра 10 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем на большей части территории страны — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 градусов тепла, по юго-востоку — плюс 23-25.