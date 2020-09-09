Мария Колесникова задержана, она в СИЗО на Володарского

Фото: iz.ru
Власть
Опубликовано

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил отец Марии Александр Колесников.

— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, —  приводит слова отца Марии TUT.by.

В свою очередь, в Госпогранкомитете отметили, что информация относительно задержания Марии Колесниковой будет дана позже.

Напомним, что вчера при попытке вывезти Марию Колесникову из страны она разорвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Сегодня также был задержан и Максим Знак. Таким образом, из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Мария Колесникова СИЗО на Володарского
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко: «Не исключаю досрочных президентских выборов»
Александр Лукашенко дал интервью четырем российским
041
Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси
Новым генеральным прокурором Беларуси назначен бывший
093
Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебскую область
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит
0137
Светлана Тихановская поддержала Марию Колесникову, которая порвала паспорт, чтобы избежать изгнания из Беларуси
Светлана Тихановская сделала заявление относитель поступка
0154
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)