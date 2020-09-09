Мария Колесникова задержана, она в СИЗО на Володарского

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил отец Марии Александр Колесников.

— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — приводит слова отца Марии TUT.by.

В свою очередь, в Госпогранкомитете отметили, что информация относительно задержания Марии Колесниковой будет дана позже.

Напомним, что вчера при попытке вывезти Марию Колесникову из страны она разорвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Сегодня также был задержан и Максим Знак. Таким образом, из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.