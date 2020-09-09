Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси

Новым генеральным прокурором Беларуси назначен бывший председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — отметил Лукашенко.

Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.

С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза Беларуси, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Кандидат юридических наук, доцент. Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.