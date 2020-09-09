Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси

Фото: Беларусь Сегодня
Власть
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Новым генеральным прокурором Беларуси назначен бывший председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — отметил Лукашенко.

Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.

С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза Беларуси, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Кандидат юридических наук, доцент. Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.

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