Егор Шлюпский из Полоцка стал призером на молодёжном чемпионате Европы по академической гребле

Егор Шлюпский из Полоцка выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле среди молодежи до 23 лет. Награду воспитанник областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта завоевал в дуэте с Иваном Брынзой из Минска в заездах мужских парных двоек.

Эта медаль стала единственной для сборной Беларуси на первенстве в немецком Дуйсбурге, пишут «Витебские вести».