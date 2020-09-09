Егор Шлюпский из Полоцка стал призером на молодёжном чемпионате Европы по академической гребле

Фото: Витебские вести
Спорт
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Егор Шлюпский из Полоцка выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле среди молодежи до 23 лет. Награду воспитанник областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта завоевал в дуэте с Иваном Брынзой из Минска в заездах мужских парных двоек.

Эта медаль стала единственной для сборной Беларуси на первенстве в немецком Дуйсбурге, пишут «Витебские вести».

– Хоть ребята и не смогли выиграть золото, их результат шикарный, – отметила директор ОЦОР Лариса Золотарева. – Ведь на чемпионате Европы был высочайший уровень конкуренции – участвовали спортсмены 32 стран. Из-за пандемии почти все международные соревнования отменены, и для молодых европейских гребцов нынешний старт был единственной возможностью в этом году показать себя на высшем уровне, – заявила директор ОЦОР.

 

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