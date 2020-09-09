Егор Шлюпский из Полоцка стал призером на молодёжном чемпионате Европы по академической гребле

Егор Шлюпский из Полоцка выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле среди молодежи до 23 лет. Награду воспитанник областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта завоевал в дуэте с Иваном Брынзой из Минска в заездах мужских парных двоек.
Эта медаль стала единственной для сборной Беларуси на первенстве в немецком Дуйсбурге, пишут «Витебские вести».
– Хоть ребята и не смогли выиграть золото, их результат шикарный, – отметила директор ОЦОР Лариса Золотарева. – Ведь на чемпионате Европы был высочайший уровень конкуренции – участвовали спортсмены 32 стран. Из-за пандемии почти все международные соревнования отменены, и для молодых европейских гребцов нынешний старт был единственной возможностью в этом году показать себя на высшем уровне, – заявила директор ОЦОР.