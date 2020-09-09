Более 120 тонн технической серы производства ОАО «Нафтан» отправилось на Гомельский химический завод

Фото БелТА
Производство
Опубликовано

Порядка 120 тонн технической серы производства ОАО «Нафтан» отправилось на Гомельский химический завод. Это первая партия товарной продукции, которую удалось получить на новой установке производства элементарной серы методом Клауса. Всего за сентябрь на гомельский завод планируется отгрузить чуть более двух тысяч тонн серы,сообщает корпоративное издание «Вестник Нафтана».

На установке по производству элементарной серы методом Клауса пробную товарную продукцию начали выпускать в конце июля 2020-го. Ее получают из сероводорода, поступающего с других объектов «Нафтана». Каждая из двух секций «Клауса» рассчитана на утилизацию 3 тыс. м3/час сероводорода. К слову, с пуском установки выбросы загрязняющих веществ от «Нафтана» уменьшатся на 14 тысяч тонн в год. Ожидается, что существующие фактические выбросы диоксида серы сократятся более чем на 40 %.

Для перевозки по магистральной железной дороге жидкой серы ОАО «Нафтан» приобрело новые вагоны-цистерны. На «Нафтан» емкости модели 15–1256 прибыли с «Рузаевского завода химического машиностроения» (Россия). Благодаря уникальным техническим решениям, примененным в конструкции вагонов, груз при транспортировке может долго держать исходную температуру и находиться в текучем состоянии. Нафтановские ж/д вагоны могут передвигаться как по Беларуси и странам постсоветского пространства со стандартом колеи 1520, так и по европейской 1435-ке.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Гомель ОАО «Нафтан» техническая сера
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебскую область
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит
095
Забыв про санкции ЕС и танки НАТО, в Витебске премьер Головченко призвал белорусские предприятия работать на Европу
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил 1
0416
Кроссоверы Peugeot подорожали в России
Французская компания Peugeot подняла цены на две свои
0147
Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы — Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Государственные и частные предприятия должны работать
0300
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)