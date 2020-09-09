Более 120 тонн технической серы производства ОАО «Нафтан» отправилось на Гомельский химический завод

Порядка 120 тонн технической серы производства ОАО «Нафтан» отправилось на Гомельский химический завод. Это первая партия товарной продукции, которую удалось получить на новой установке производства элементарной серы методом Клауса. Всего за сентябрь на гомельский завод планируется отгрузить чуть более двух тысяч тонн серы,сообщает корпоративное издание «Вестник Нафтана».

На установке по производству элементарной серы методом Клауса пробную товарную продукцию начали выпускать в конце июля 2020-го. Ее получают из сероводорода, поступающего с других объектов «Нафтана». Каждая из двух секций «Клауса» рассчитана на утилизацию 3 тыс. м3/час сероводорода. К слову, с пуском установки выбросы загрязняющих веществ от «Нафтана» уменьшатся на 14 тысяч тонн в год. Ожидается, что существующие фактические выбросы диоксида серы сократятся более чем на 40 %.

Для перевозки по магистральной железной дороге жидкой серы ОАО «Нафтан» приобрело новые вагоны-цистерны. На «Нафтан» емкости модели 15–1256 прибыли с «Рузаевского завода химического машиностроения» (Россия). Благодаря уникальным техническим решениям, примененным в конструкции вагонов, груз при транспортировке может долго держать исходную температуру и находиться в текучем состоянии. Нафтановские ж/д вагоны могут передвигаться как по Беларуси и странам постсоветского пространства со стандартом колеи 1520, так и по европейской 1435-ке.