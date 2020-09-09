В Чашникском районе неизвестный сообщил о минировании здания и требовал выкуп, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Сообщение об опасности поступило днем в отдел внутренних дел Чашникского района от руководства частного торгового предприятия, расположенного в деревне Закурье. На электронный адрес фирмы поступило письмо о заложенном в административном здании взрывном устройстве и требованием выплаты определенной суммы денег.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа РОВД, специалисты саперно-пиротехнической группы ВЧ 5530, сотрудники РОЧС, медики. Правоохранители предприняли необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.
В настоящий момент обследование зданий и территории предприятия завершено.
Взрывоопасных предметов не обнаружено.