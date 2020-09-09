В Чашникском районе неизвестный сообщил о минировании здания и требовал выкуп, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Сообщение об опасности поступило днем в отдел внутренних дел Чашникского района от руководства частного торгового предприятия, расположенного в деревне Закурье. На электронный адрес фирмы поступило письмо о заложенном в административном здании взрывном устройстве и требованием выплаты определенной суммы денег.