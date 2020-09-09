В Чашникском районе неизвестный сообщил о минировании здания и требовал выкуп

Происшествия
Опубликовано

В Чашникском районе неизвестный сообщил о минировании здания и требовал выкуп, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Сообщение об опасности поступило днем в отдел внутренних дел Чашникского района от руководства частного торгового предприятия, расположенного в деревне Закурье. На электронный адрес фирмы поступило письмо о заложенном в административном здании взрывном устройстве и требованием выплаты определенной суммы денег.

В Чашникском районе неизвестный сообщил о минировании здания и требовал выкуп
Фото: УВД Витебского облисполкома

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа РОВД, специалисты саперно-пиротехнической группы ВЧ 5530, сотрудники РОЧС, медики. Правоохранители предприняли необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.

В настоящий момент обследование зданий и территории предприятия завершено.
Взрывоопасных предметов не обнаружено.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

выкуп ложный вызов минирование
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Пострадавшая на пожаре в Витебске пенсионерка умерла в больнице
В Витебске, получившая ожоги во время пожара в многоэтажке
0173
В Полоцке оштрафовали мужчину, который развернул флаг с национальной символикой во время экскурсии 
В Полоцке мужчину, который развернул флаг с национальной
0168
В Россонском районе милиция применила табельное оружие для остановки пьяного водителя
В Россонском районе сотрудники ГАИ применили табельное
0243
Новополоцкие милиционеры по горячим следам задержали грабителя, который напал на пенсионерку
По информации правоохранителей, рядом с продуктовым
0221
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)