Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебскую область

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Витебская область
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебскую область.

В рамках визита премьер-министр Беларуси намерен посетить мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» и ОАО «Техника связи».

Роман Головченко также планирует ознакомится с ходом реконструкции аэродрома Орша, где на данный момент полным ходом идет строительство необходимой инфраструктуры вокруг взлетно-посадочной полосы. Аэродром в Орше в первую очередь должен стать крупным грузовым хабом.

На повестке дня также проведение совещания по реализации комплекса мер, предусмотренных программой развития Оршанского района на период до 2023 года.

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