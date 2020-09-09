Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебскую область.

В рамках визита премьер-министр Беларуси намерен посетить мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» и ОАО «Техника связи».

Роман Головченко также планирует ознакомится с ходом реконструкции аэродрома Орша, где на данный момент полным ходом идет строительство необходимой инфраструктуры вокруг взлетно-посадочной полосы. Аэродром в Орше в первую очередь должен стать крупным грузовым хабом.

На повестке дня также проведение совещания по реализации комплекса мер, предусмотренных программой развития Оршанского района на период до 2023 года.