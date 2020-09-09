Светлана Тихановская поддержала Марию Колесникову, которая порвала паспорт, чтобы избежать изгнания из Беларуси

Светлана Тихановская сделала заявление относитель поступка Марии Колесниковой, которая вчера на границе разорвала свой паспорт, чтобы ее не изгнали из Беларуси власти.

“Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение — это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет”, — приводит слова Тихановской телеграм-канал «Пул Первой».

Тихановская отметила, что о местонахождении Марии не было известно более суток, она была похищена властями.

Также Светлана призвала продолжать борьбу и высказала солидарность со всеми, кто выходит на улицу.