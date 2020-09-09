Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима

Главное
Опубликовано

8 сентября Пресненский суд города Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с летальным исходом и приговорил к восьми годами колонии общего режима. Так же актера лишили прав на три года и дали штраф в размере 800 тыс российских рублей в пользу старшего сына погибшего.

Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом виде, выехал на «встречку», где столкнулся с другим авто. В результате, водитель встречного авто от полученных травм скончался. Ефремова сразу же доставили на освидетельствование, где экспертиза показала сильное алкогольное опьянение. Актер на месте признал свою вину, записал публичное извинение и требовал для себя строгого наказания. Однако позже, на суде, он заявил, что не помнит как управлял транспортным средством и практически уверен, что находился на пассажирском сиденье, а за рулем находился кто-то из его друзей. В свою очередь суд посчитал показания свидетелей не достаточным доказательством данной теории. Судья отметила, что Ефремов нарушил значительно количество правил дорожного движения, в результате чего и произошло ДТП.

Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима
В защиту актера с первого дня выступили его коллеги по цеху. Так, актер Иван Охлобыстин даже направил личное письмо Владимиру Путину, в котором просил о помиловании Ефремова. А Никита Джигурда приходил перед каждым заседанием к зданию суда и агитировал за невиновность Ефремова, утверждая, что  в роковом ДТП виноваты потусторонние силы или НЛО.

Однако суд, рассмотрев все показания, принял решение не в пользу Ефремова. Он приговорен к восьми годам лишения свободы, хотя изначально прокурор требовал более строгого наказания — 11 лет колонии строго режима.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

дтп Михаил Ефремов
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
ГПК: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе
Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской
0232
Кремль не получал инормацию от Лукашенко о перехвате переговорв между Германий и Польшей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил
0279
В Германии ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального
В правительстве Германии ответили на слова Александра
0272
Песков заявил о хулиганских выходках на протестных акциях в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий
0390
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)