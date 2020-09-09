Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима

8 сентября Пресненский суд города Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с летальным исходом и приговорил к восьми годами колонии общего режима. Так же актера лишили прав на три года и дали штраф в размере 800 тыс российских рублей в пользу старшего сына погибшего.



Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом виде, выехал на «встречку», где столкнулся с другим авто. В результате, водитель встречного авто от полученных травм скончался. Ефремова сразу же доставили на освидетельствование, где экспертиза показала сильное алкогольное опьянение. Актер на месте признал свою вину, записал публичное извинение и требовал для себя строгого наказания. Однако позже, на суде, он заявил, что не помнит как управлял транспортным средством и практически уверен, что находился на пассажирском сиденье, а за рулем находился кто-то из его друзей. В свою очередь суд посчитал показания свидетелей не достаточным доказательством данной теории. Судья отметила, что Ефремов нарушил значительно количество правил дорожного движения, в результате чего и произошло ДТП.



В защиту актера с первого дня выступили его коллеги по цеху. Так, актер Иван Охлобыстин даже направил личное письмо Владимиру Путину, в котором просил о помиловании Ефремова. А Никита Джигурда приходил перед каждым заседанием к зданию суда и агитировал за невиновность Ефремова, утверждая, что в роковом ДТП виноваты потусторонние силы или НЛО.

Однако суд, рассмотрев все показания, принял решение не в пользу Ефремова. Он приговорен к восьми годам лишения свободы, хотя изначально прокурор требовал более строгого наказания — 11 лет колонии строго режима.