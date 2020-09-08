Колесникова на границе разорвала свой паспорт

Мария Колесникова
Политика
Опубликовано

Марию Колесникову не смогли выдворить из Беларуси потому, что при попытке депортации она разорвала свой паспорт.

Замминистра МВД Украины объяснил, почему Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси.

— Это не был добровольный выезд, — написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко о выезде из Беларуси членов Координационного совета. — Это было насильственное выдворение из родной страны.

Марию Колесникову не удалось выпроводить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина начала действия, чтобы сделать невозможным ее перемещение через границу. Она осталась на территории Беларуси. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко.

Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

 

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