В Яновичах Витебского района появилась мобильная баня для пенсионеров

Витебская область
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Мобильная баня стала доступна посетителям отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста в горпоселке Яновичи Витебского района.

Кроме того, по проекту Территориального центра социального обслуживания населения Витебского района при финансовой поддержке Посольства Федеративной Республики Германия закуплена стиральная машина.

– В Яновичах, как и в других населенных пунктах района, нет общественных бань. Большинство пожилых людей живут в частных домах с печным отоплением и без коммунальных удобств. Им сложно вытопить баню, если она у них есть, так как нужно не только закупить дрова, но и наносить воды из колодца, который не всегда находится возле дома. Такая же ситуация и со стиркой белья. Благодаря реализации этого проекта людям будет оказана социальная поддержка – стиральная машина в отделении дневного пребывания и баня-бочка возле него,приводят «Витебские Вести» слова директора ТЦСОНа Витебского района Екатерина Лазовская.

В 2019 году благодаря оказанной тем же посольством финансовой помощи у посетителей отделений для пожилых граждан в Яновичах и аг. Вымно появился комплекс тренажеров для поддержания в тонусе опорно-двигательного аппарата и улучшения психоэмоционального состояния.

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Витебская область мобильная баня
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