ГПК: члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины

Политика
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Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины после пересечения границы.

— Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны на территории Украины, — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Останутся ли Родненков и Кравцов на территории Украины или их перевезут на территорию Беларуси, Бычковский пока ответить не смог.

— Пока идет разбирательство, наверное, украинцы будут со своей стороны разбираться. Сейчас проводятся мероприятия, что с гражданами будет в дальнейшем, пока сказать не готов. Мы находимся в контакте с украинской стороной, — сказал Бычковский.

Госпогранслужба Украины в свою очередь уточняет, что Родненков и Кравцов проходят «необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством».

Ранее Антон Бычковский  заявил, что Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

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