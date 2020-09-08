ГПК: Колесникова задержана на белорусско-украинской границе

Фото: iz.ru
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Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, пишет TUT.by.

— Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды.

После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я.

Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

Где сейчас находится Колесникова?

— Задержана.

Кем? Пограничниками?

— Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать.

Как сообщил Белсат пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, Колесникова на украинские пункты пропуска не прибывала.

— В украинские пункты пропуска прибыли двое граждан Беларуси — Кравцов и Родненков. Колесникова в украинские пункты пропуска для прохождения пограничного контроля не прибывала, — заявил Демченко.

По его словам, сейчас Кравцов и Родненков проходят все необходимые процедуры для пересечения украинской границы.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

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